В Бурятии военные снесли более 15 аварийных зданий

Сооружения находились на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами



Военные инженеры Восточного военного округа завершили работы по сносу опасных, ветхих зданий и сооружений министерства обороны на территории воинских частей в Бурятии.



В ходе первого этапа работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора, крана стрелы (КС-45722) было разрушено 2 здания на территории танкового соединения.



Всего инженеры разрушили более 15 зданий на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами.



Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью 10 человек. «Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин», - отметили в пресс-службе ВВО.



Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.





