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В Бурятии военные снесли более 15 аварийных зданий

В Бурятии военные снесли более 15 аварийных зданий
Общество,  Фото:pixabay.com
Сооружения находились на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами

Военные инженеры Восточного военного округа завершили работы по сносу опасных, ветхих зданий и сооружений министерства обороны на территории воинских частей в Бурятии.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора, крана стрелы (КС-45722) было разрушено 2 здания на территории танкового соединения.

Всего инженеры разрушили более 15 зданий на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами.

Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью 10 человек. «Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин», - отметили в пресс-службе ВВО.

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.


военнослужащие
 
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