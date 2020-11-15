Улан-удэнка отсудила более 300 тысяч за падение на крыльце банка



Решение обжаловано ответчиком, однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила решение без изменений.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в районном суде.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело по иску горожанки к банку о возмещении ущерба, причиненного её здоровью. Женщина упала с крыльца банка.Как установил суд, в январе 2020 года жительница Улан-Удэ, выходя из здания, поскользнулась и упала. В результате падения ударилась головой и поясницей, от удара у неё случилась кратковременная потеря памяти, ретроградная амнезия. С места происшествия она госпитализирована в республиканскую больницу, где проходила лечение с диагнозом: закрытый краевой перелом боковой массы крестца, закрытый перелом переднего края вертлужной впадины справа.Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица одну из компаний города. Представитель третьего лица возражала относительно исковых требований. Указывала, что между банком и фирмой заключён договор на оказание услуг. В январе 2020 года услуги по уборке были проведены надлежащим образом.В свою очередь, банком оспаривалось получение женщиной травмы при указанных ею обстоятельствах, а также наличие их вины в причинении ей повреждений.Однако суд пришел к выводу, что ответственность за вред, причиненный здоровью истца, надлежит возложить на ответчика, поскольку причиной получения ею травмы явилось ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по содержанию и благоустройству используемого арендованного помещения.Суд удовлетворил исковые требования горожанки частично: взыскал с банка компенсацию морального вреда в сумме 300 000 рублей, расходы на лечение, расходы на оплату услуг представителя, расходы по уходу за истцом.