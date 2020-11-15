Улан-удэнка отсудила более 300 тысяч за падение на крыльце банка

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело по иску горожанки к банку о возмещении ущерба, причиненного её здоровью. Женщина упала с крыльца банка.
Как установил суд, в январе 2020 года жительница Улан-Удэ, выходя из здания, поскользнулась и упала. В результате падения ударилась головой и поясницей, от удара у неё случилась кратковременная потеря памяти, ретроградная амнезия. С места происшествия она госпитализирована в республиканскую больницу, где проходила лечение с диагнозом: закрытый краевой перелом боковой массы крестца, закрытый перелом переднего края вертлужной впадины справа.
Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица одну из компаний города. Представитель третьего лица возражала относительно исковых требований. Указывала, что между банком и фирмой заключён договор на оказание услуг. В январе 2020 года услуги по уборке были проведены надлежащим образом.
В свою очередь, банком оспаривалось получение женщиной травмы при указанных ею обстоятельствах, а также наличие их вины в причинении ей повреждений.
Однако суд пришел к выводу, что ответственность за вред, причиненный здоровью истца, надлежит возложить на ответчика, поскольку причиной получения ею травмы явилось ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по содержанию и благоустройству используемого арендованного помещения.
Суд удовлетворил исковые требования горожанки частично: взыскал с банка компенсацию морального вреда в сумме 300 000 рублей, расходы на лечение, расходы на оплату услуг представителя, расходы по уходу за истцом.
Решение обжаловано ответчиком, однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила решение без изменений.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в районном суде.