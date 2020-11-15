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Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпов

Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике зафиксирован коронавирусный рекорд 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 15 ноября зарегистрировано 15 139 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки заболел 271 человек. До этого такой цифры не фиксировалось. Накануне же был повторён предыдущий рекорд - плюс 237 заболевших. Это повторение печального рекорда, который был установлен 1 ноября, затем повторён 3 ноября и 13,14 числа.

Из новых случаев COVID-19: 162 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. 

Отметим, 59% (8884) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Круг контактных лиц - 7531 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 156 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 9861 человек, в том числе за последние сутки - 218. Дополнительно снято с наблюдения 883 пациента.

В стационарах республики получают лечение 2263 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 31), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1688. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ - 52 пациента (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято – 2263, свободно - 415 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,5%, - сообщили в республиканском оперативном штабе.

Амбулаторное лечение проходят 2728 пациентов с COVID-19, наблюдается 13116 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 287 человек, в том числе за минувшие сутки 7 человек.

В обсерваторе находятся 14 человек.


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