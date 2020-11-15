 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 ноября

14 ноября

13 ноября

Популярное

В Бурятии сегодня умеренно тепло

В Бурятии сегодня умеренно тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега на большой части республике не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике преимущественно без осадков, по Баргузинской долине местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.

Температура днём -2,-7 мороза, по юго-западу до +3 тепла, по северу местами -9,-14 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -3,-5.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса
Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса
Общество, 14.11.2020
Формулировка «молчание – золото» становится сейчас особенно актуальной
В Бурятии легендарная сотрудница МВД отметила 85-летие
В Бурятии легендарная сотрудница МВД отметила 85-летие
Общество, 14.11.2020
На счету Екатерины Цыремпиловой сотни спасённых судеб
Жителям Бурятии рассказали, что делать, если член семьи заболел ковидом
Жителям Бурятии рассказали, что делать, если член семьи заболел ковидом
Общество, 14.11.2020
В частности, при уходе за пациентом необходимо использовать маски и перчатки
Дистанционку в школах продлили для части Бурятии
Дистанционку в школах продлили для части Бурятии
Общество, 14.11.2020
В Улан-Удэ и ряде населённых пунктов республики очно будут учиться только школьники выпускных классов
Коронавирус в Бурятии на спад не идёт
Коронавирус в Бурятии на спад не идёт
Общество, 14.11.2020
На Улан-Удэ приходится 59% инфицирования
В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 14.11.2020
Порывы ветра могут достигать 18 м/с
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая осени
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая осени
Общество, 13.11.2020
Свои работы представили учащиеся художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева
В Агинском округе запускают этномастерские
В Агинском округе запускают этномастерские
Общество, 13.11.2020
У жителей Дульдургинского района появится возможность обучаться народным ремёслам
В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
Общество, 13.11.2020
Мероприятие посвящено празднованию Дня матери
В Бурятии рождаемость превысила смертность
В Бурятии рождаемость превысила смертность
Общество, 13.11.2020
Первые три квартала года показали прирост населения республики
В Чите появился памятник Георгию Жукову
В Чите появился памятник Георгию Жукову
Общество, 13.11.2020
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
Общество, 13.11.2020
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Общество, 13.11.2020
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
Общество, 13.11.2020
Работы находятся на стадии завершения
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Общество, 13.11.2020
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^