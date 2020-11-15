В Бурятии сегодня умеренно тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега на большой части республике не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике преимущественно без осадков, по Баргузинской долине местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.



Температура днём -2,-7 мороза, по юго-западу до +3 тепла, по северу местами -9,-14 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -3,-5.



