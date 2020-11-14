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Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса

Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Формулировка «молчание – золото» становится сейчас особенно актуальной

Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется «молчать», заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам врача, риск инфицирования повышается при разговоре, поскольку в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Поэтому, рекомендует Тимаков, следует носить медицинские маски при общении, либо вовсе молчать, чтобы снизить вероятность заражения.

- Формулировку «молчание – золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка, — отметил врач.

Кроме того, он посоветовал отойти от собеседника на расстояние не менее 1,5 метра, если маску приходится снимать, когда из-за нее человек плохо слышит.


коронавирус
 
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