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В Бурятии легендарная сотрудница МВД отметила 85-летие

В Бурятии легендарная сотрудница МВД отметила 85-летие
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На счету Екатерины Цыремпиловой сотни спасённых судеб

85-летие отметила легендарный сотрудник уголовного розыска Бурятии Екатерина Цыремпилова.

Со знаменательной датой её поздравили врио начальника управления уголовного розыска Чингис Цыренжапов и председатель ветеранской организации Аркадий Шуляк, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В 23 года, после окончания педагогического института, Екатерина Цыремпилова пришла в МВД. Начала службу в детской комнате милиции Железнодорожного района, где проработала восемь лет. В те годы служба ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) входила в состав уголовного розыска. Затем Екатерина Аюшеевна перешла в аппарат уголовного розыска. В отставку вышла в 1990 году, проработав 28 лет на одном из важнейших направлений правоохранительной работы – профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

После завершения службы ещё 16 лет отдала наставнической работе в родном уголовном розыске. Она воспитала целое поколение успешных руководителей, проявивших себя как в уголовном розыске, так и качестве руководителей районных ОВД, в других службах.



На её счету сотни спасенных судеб оступившихся подростков с трудными судьбами. Многие из них, став взрослыми, благодарили Екатерину Аюшеевну за строгость и настойчивость, которые помогли найти на правильный жизненный путь.

- Даже после завершения работы, на заслуженном отдыхе, ветеран всегда находится в гуще событий, принимает участие в торжественных мероприятиях полиции, вдохновляя личный состав своим оптимизмом и крепостью духа, - отмечают в полиции.

Юбилярше вручили памятный адрес с наилучшими пожеланиями от всего личного состава и ветеранов уголовного розыска МВД республики.

юбилей МВД Бурятии
 
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