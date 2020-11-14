В Бурятии легендарная сотрудница МВД отметила 85-летие

В 23 года, после окончания педагогического института, Екатерина Цыремпилова пришла в МВД. Начала службу в детской комнате милиции Железнодорожного района, где проработала восемь лет. В те годы служба ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) входила в состав уголовного розыска. Затем Екатерина Аюшеевна перешла в аппарат уголовного розыска. В отставку вышла в 1990 году, проработав 28 лет на одном из важнейших направлений правоохранительной работы – профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.После завершения службы ещё 16 лет отдала наставнической работе в родном уголовном розыске. Она воспитала целое поколение успешных руководителей, проявивших себя как в уголовном розыске, так и качестве руководителей районных ОВД, в других службах.