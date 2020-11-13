Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
Комиссии специалистов Восточного военного округа проведут в соединениях и воинских частях в Бурятии комплексную проверку качества подготовки вооружения и военной техники к зиме.
- В ходе перевода техники на зимний режим эксплуатации специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Особое внимание при проведении регламентных работ будет уделено оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» ракетного соединения. Представители предприятий промышленности проведут комплексное техническое обслуживание специального оборудования комплекса и шасси на базе МЗКТ-7930.
Помимо этого, поступившая в соединения в ближайшие годы современная автомобильная техника находится на гарантийном обслуживании завода-изготовителя. Специалисты из сервисного центра «КамАЗ» проводят плановые сезонные работы на 20 модернизированных автомобилях «КамАЗ».
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
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