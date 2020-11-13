Видео набирает популярность в Сети
Экс-футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин в 60-м видео о самых интересных событиях, людях и явлениях в российском футболе на канале «КраСава» рассказал о российском футболисте, вратаре и капитане московского «Динамо» Антоне Шунине.
В полуторачасовом видео рассказывается о жизни футболиста, некоторых тяжбах, слухах и прочем. В начале видео Антон Шунин рассказывает о бытовых вопросах. Речь зашла о номере, в котором голкипер жил с уроженцем Бурятии, известным футболистом Владимиром Гранатом.
Здесь ведущий сравнил Улан-Удэ с «Чёрным квадратом» художник-авангардиста Каземиром Малевичем. Между молодыми людьми произошёл следующий диалог:
- Когда у нас открывали базу, все жили по два человека. Нам даже сделали картины. Вот я из Москвы – картина Кутузовского у меня. Я же с Володей Гранатом – у него Улан-Удэ, - начал Антон Шунин.
Не дослушав, Евгений Савин пошутил, со смехом предположив:
- Я правильно понимаю, что у тебя Кутузовский, а у Володи был просто «Чёрный квадрат» Малевича? Раз Улан-Удэ.
Антон Шунин, в свою очередь, показал картину для Граната – на ней изображён улан-удэнский «Арбат».
- Я причём не знал, а он: «Вот, смотри, это наша центральная улица», - пояснилШунин.
С 11 ноября видео набрало 654 535 просмотров.
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».
С 2013 по 2018 год участвовал в играх сборной России. Гранат привлекался во время чемпионата мира-2018, который проводился в Москве. Тогда, как и вся российская сборная, получил звание заслуженного мастера спорта всего лишь за выход в ¼ чемпионата мира.
Играл в «Ростове», «Динамо» и «Спартаке». Однако уже долгое время не играет. В июле он покинул ФК «Рубин».
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
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