В Бурятии сегодня ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Порывы ветра могут достигать 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-12, ночью в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -5-10, местами -14-19, по Прибайкалью и крайнему югу 0-5, днём по южной половине от -2 до +3, по северной половине -4-9.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5-7, днём около 0.

