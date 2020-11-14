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В Бурятии сегодня ветрено

В Бурятии сегодня ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Порывы ветра могут достигать 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-12, ночью в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -5-10, местами -14-19, по Прибайкалью и крайнему югу 0-5, днём по южной половине от -2 до +3, по северной половине -4-9.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5-7, днём около 0.
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