Порывы ветра могут достигать 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-12, ночью в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -5-10, местами -14-19, по Прибайкалью и крайнему югу 0-5, днём по южной половине от -2 до +3, по северной половине -4-9.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5-7, днём около 0.
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Свои работы представили учащиеся художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева
У жителей Дульдургинского района появится возможность обучаться народным ремёслам
Мероприятие посвящено празднованию Дня матери
Первые три квартала года показали прирост населения республики
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
Работы находятся на стадии завершения
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга
Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях
Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
Видео набирает популярность в Сети