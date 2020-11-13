В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме

Продукты для бездомных закупают на пожертвования



Приход Никольского храма Улан-Удэ приобрел и установил новый утепленный вагончик для благотворительной столовой. Прежний, вмещавший шесть человек, не позволял накормить всех нуждающихся, сообщает сайт «Приход.Ру».



Новый вагончик вмещает сразу 20 человек, это увеличило пропускную способность столовой в несколько раз. Приобрели его на средства президентского гранта. Также прихожане закупили санитайзеры, разовую посуду и средства защиты. Обслуживают вагончик волонтеры — зачастую из числа самих же нуждающихся. Продукты закупают на пожертвования.



Никольский храм в столице Бурятии был построен в 2004 году в память о погибших во время Великой Отечественной войны железнодорожниках. «Расположение возле железнодорожного вокзала и концентрация здесь неблагополучного контингента предопределило и второе служение храма — социальное», — говорится в сообщении на епархиальном сайте. В октябре 2010 здесь открыли благотворительную столовую для нуждающихся. Сначала за горячим обедом приходило 30-40 человек в день, постепенно их количество выросло до 120. Маленький вагончик перестал вмещать людей, приходилось дополнительно ставить столы и стулья на улице. В холодное время года это было большим испытанием для тех, кто ждал своей очереди.

