На дорогах Бурятии с начала года погибли 93 человека
В каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв дорожных аварий. Дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её закреплен специальной резолюцией ООН. Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, пройдут и в Бурятии, сообщили в УГИБДД.
Это международное событие призвано привлечь внимание общества к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает около трёх тысяч человек и свыше 100 тысяч получают травмы. При этом, большая часть из погибших и пострадавших — молодёжь.
По данным статистики, на дорогах Бурятии за 10 месяцев этого года погибли 93 человека и более 1 тысячи человек получили травмы. 7 погибших - это дети в возрасте до 16 лет. 41 человек погиб по вине нетрезвых водителей.
В этом году Всемирный день памяти жертв ДТП приходится на 15 ноября, однако профилактические мероприятия в республике уже начались. В ближайшие дни памятные акции и мероприятия пройдут во всех районах республики. С помощью флешмобов, автомобильных пробегов, профилактических бесед с водителями и пешеходами и онлайн-занятий в образовательных организациях сотрудники ГИБДД в очередной раз призовут участников дорожного движения к соблюдению ПДД.
В Бурятии почтут память жертв ДТП
Общество, Фото:
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