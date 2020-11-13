В Бурятии экипировали пожарных Степного Дворца

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Новая экипировка была вручена добровольным пожарным в Кабанском районе Бурятии



Теперь у добровольной пожарной команды (ДПК) села Степной Дворец есть противоэнцефалитные костюмы, сапоги и краги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Добровольные пожарные команды республики оперативно приходят на помощь населению до прибытия профессиональных пожарных частей. Нередки случаи, когда огонь удается сдержать своими силами. Около месяца назад добровольцам удалось отстоять школу села Степной Дворец.



- Мы с напарником оперативно собрались и выехали на место пожара, сдерживали огонь до прибытия пожарных подразделений Кабанского района, - вспоминает водитель пожарного автомобиля ДПК «Ранжуровское» Юрий Поплевин.



Силами добровольных пожарных команд обеспечивается прикрытие от возможного возникновения пожаров более 50% населённых пунктов республики. Работа добровольцев очень значима, поэтому добровольным формированиям регулярно выдают помощь: от пожарных автоцистерн до спецодежды.



- Данная помощь для ДПК села Степной дворец муниципального образования сельского поселения «Ранжуровское» была оказана общественным учреждением для улучшения работы по тушению пожаров и ликвидации стихийных бедствий. Однако на этом останавливаться мы не намерены, в планах выйти на субсидию республики, а также получение грантов и пожертвований, на эти средства нам удастся не только обеспечить добровольцев всем необходимым обмундированием, а также осуществить ремонт парка автомобилей, - рассказал командир ЧОУ пожарная охрана «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия» Виталий Козленко.



Пожарные регулярно проводят обучение добровольцев, а также соревнования на лучшую команду региона.





