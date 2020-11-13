В Улан-Удэ удалось добиться капремонта дома на 15 лет раньше

Дом на Боевой дождётся капремонта, пока ещё не развалился
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии помогли жильцам добиться переноса капитального ремонта многоквартирного дома на улице Боевой, 10, в Улан-Удэ на более ранний срок. По решению минстроя республики работы по восстановлению фасада и фундамента здания будут проведены в 2023–2025 гг. Это на 15 лет раньше планируемого, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Обратившиеся к общественникам жильцы рассказали, что в доме, который был построен более 40 лет назад, никогда не проводили основательного ремонта. Выехав на место, активисты ОНФ совместно с представителями управляющей компании и фонда капремонта Бурятии осмотрели здание и зафиксировали, что многие его элементы действительно обветшали и нуждаются в ремонте. По итогам рейда общественники направили в минстрой обращение с просьбой провести капремонт дома раньше намеченного срока.
- По нашему обращению были перенесены сроки столь необходимого дому капитального ремонта фасада и фундамента. Восстановительные работы запланированы на период с 2023 по 2025 год вместо заявленных ранее 2040-х годов», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.
Ранее активисты регионального отделения Народного фронта помогли жильцам этого дома добиться починки крыши: дождь и снег попадали внутрь дома и способствовали ускорению износа несущих конструкций. Общественники направили несколько запросов в государственную жилищную инспекцию и в администрацию Улан-Удэ. После этого здание обследовала муниципальная жилищная инспекция и подтвердила частичное разрушение кровли.
Предостережение по данному факту было направлено управляющей компании (УК), которая и допустила нарушения. Согласно правилам, УК должна дважды в год проводить осмотр технического состояния дома и в случае надобности уведомлять органы местного самоуправления о необходимости его включения в краткосрочный план капремонта. Получив предписание, организация восстановила целостность кровли.
В Улан-Удэ удалось добиться капремонта дома на 15 лет раньше
Общество, Фото:
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