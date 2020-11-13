В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая осени

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Свои работы представили учащиеся художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева



12 ноября в Улан-Удэ начала работу ежегодная выставка учеников детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева «Осенний вернисаж». Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова представлены более 50 лучших работ учащихся ДШИ – это этюды, натюрморты, пленэрные работы, зарисовки. Все работы выполнены в разных техниках: карандаш, акварель, гуашь, фломастер, аппликация, цифровая живопись. Возраст участников – от 6 до 17 лет. Помимо работу учащихся, на выставке представлены работы преподавателей Надагуровой Ю.В., Либман Г.С., Цыремпиловой Е.Л., Гармаева Б.В., Цыреновой С.Б-О.



Возрастное ограничение 6+

