 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая осени

В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая осени
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Свои работы представили учащиеся художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева

12 ноября в Улан-Удэ начала работу ежегодная выставка учеников детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева «Осенний вернисаж». Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова представлены более 50 лучших работ учащихся ДШИ – это этюды, натюрморты, пленэрные работы, зарисовки. Все работы выполнены в разных техниках: карандаш, акварель, гуашь, фломастер, аппликация, цифровая живопись. Возраст участников – от 6 до 17 лет. Помимо работу учащихся, на выставке представлены работы преподавателей Надагуровой Ю.В., Либман Г.С., Цыремпиловой Е.Л., Гармаева Б.В., Цыреновой С.Б-О.

Возрастное ограничение 6+
выставка Бурятия Улан-Удэ ДШИ живопись
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
Общество, 13.11.2020
Мероприятие посвящено празднованию Дня матери
В Бурятии рождаемость превысила смертность
В Бурятии рождаемость превысила смертность
Общество, 13.11.2020
Первые три квартала года показали прирост населения республики
В Чите появился памятник Георгию Жукову
В Чите появился памятник Георгию Жукову
Общество, 13.11.2020
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
Общество, 13.11.2020
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Общество, 13.11.2020
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
Общество, 13.11.2020
Работы находятся на стадии завершения
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Общество, 13.11.2020
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
Общество, 13.11.2020
Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Общество, 13.11.2020
Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
Общество, 13.11.2020
В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Общество, 13.11.2020
Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
Общество, 13.11.2020
Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
Общество, 13.11.2020
Видео набирает популярность в Сети
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
Общество, 13.11.2020
Продукты для бездомных закупают на пожертвования
В Бурятии почтут память жертв ДТП
В Бурятии почтут память жертв ДТП
Общество, 13.11.2020
На дорогах Бурятии с начала года погибли 93 человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^