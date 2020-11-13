Женщина изменилась в лучшую сторону за эти годы
Решением суда от 10 ноября жительница Мухоршибирского района Бурятии восстановлена в родительских правах в отношении четверых детей.
Женщина была лишена родительских прав ещё в 2013 году. За это время она изменила своё поведение, образ жизни и отношение к детям. В последние годы она избавилась от алкогольной зависимости, вышла замуж, родила двоих детей, получила специальность и трудоустроилась. Женщина помогает детям материально, постоянно с ними общается, интересуется их жизнью и успехами.
Суд опросил старших дети, которые подтвердили это.
- К сожалению, ежегодно десятки родителей судом лишаются родительских прав в отношении детей, и только считанные единицы в последующем обращаются в суд с исками о восстановлении указанных прав и возврате детей, - отметили в райсуде.
Через семь лет жительница Бурятии вернула себе детей
Общество, Фото:
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