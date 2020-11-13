Призывники из Бурятии пополняют войска

Более 1,6 тысяч человек отправлены для прохождения военной службы по призыву на востоке России



Для прохождения службы в учебных воинских частях Восточного военного округа на эшелоне в Хабаровск прибыли более 400 призывников из шести регионов Сибири, сообщили в пресс-службе округа.



Молодое пополнение на военном автотранспорте, прошедшем специальную обработку, было отправлены в воинские части. Там для них подготовлены казарменные помещения в соответствии с требованиями по недопущению коронавируса.



С начала осеннего призыва военные комиссариаты в Восточном военном округе призвали порядка 6 тысяч жителей Дальнего Востока для прохождения военной службы по призыву.



Воинские части военного округа пополнят жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей, а также других регионов страны.



Всего в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу в соединения и воинские части Восточного военного округа будет направлено около 7,5 тыс. призывников.



На данный момент уже более 1,6 тысяч новобранцев прибыли для прохождения военной службы по призыву.

