Более 1,6 тысяч человек отправлены для прохождения военной службы по призыву на востоке России
Для прохождения службы в учебных воинских частях Восточного военного округа на эшелоне в Хабаровск прибыли более 400 призывников из шести регионов Сибири, сообщили в пресс-службе округа.
Молодое пополнение на военном автотранспорте, прошедшем специальную обработку, было отправлены в воинские части. Там для них подготовлены казарменные помещения в соответствии с требованиями по недопущению коронавируса.
С начала осеннего призыва военные комиссариаты в Восточном военном округе призвали порядка 6 тысяч жителей Дальнего Востока для прохождения военной службы по призыву.
Воинские части военного округа пополнят жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей, а также других регионов страны.
Всего в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу в соединения и воинские части Восточного военного округа будет направлено около 7,5 тыс. призывников.
На данный момент уже более 1,6 тысяч новобранцев прибыли для прохождения военной службы по призыву.
Призывники из Бурятии пополняют войска
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