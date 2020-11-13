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Жителям Бурятии нужно оплатить налоги до 1 декабря

Жителям Бурятии нужно оплатить налоги до 1 декабря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До наступления срока уплаты имущественных налогов осталось всего две недели

Жителям Бурятии, имеющим в собственности имущество, транспорт, земельные участки, и до сих пор не получившим уведомление о необходимости уплаты имущественных налогов, необходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения этого документа.

Однако, не все граждане, имеющие имущество, транспорт, земельные участки должны были получить налоговые уведомление в бумажном виде. Во-первых, налоговые уведомления не направляются тем, кто по закону полностью освобожден от уплаты налога, например, при наличии льготы или налогового вычета. Во-вторых, тем, у кого общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Если и в следующем году сумма налогов за два года не превысит 100 рублей, уведомление им снова не направят. Но еще через год, даже если сумма все равно будет менее 100 рублей, уведомление таким гражданам пришлют обязательно.

Третья, самая массовая причина, по которой граждане не получили уведомление в бумажном виде, следующая: тем, кто подключен к личному кабинету налогоплательщика, налоговые уведомления были выгружены в этот сервис в электронном виде еще в августе, и по «Почте России» не направлялись.

Пользователям личного кабинета можно производить уплату своих имущественных налогов, даже не заглядывая в уведомление. Сумма налогов, подлежащих уплате, видна сразу после входа в сервис. В один клик, нажав кнопку «Оплатить сейчас», можно выбрать удобный способ оплаты – банковской картой, через сайт банка или непосредственно через банк при помощи платежного документа. Если есть какие-то вопросы, можно посмотреть детализацию своих налогов в закладке «Мои налоги». При обнаружении какого-то несоответствия, например, гражданину не начислен налог за имеющееся у него имущество, он может направить из личного кабинета сообщение в налоговый орган.

Уже после 1 декабря сумма неуплаченных налогов превратиться в задолженность. Гражданам, которые платят налоги с опозданием, надо помнить, что задолженность состоит из самой суммы налога и пени, которая растет каждый день. Многие упускают этот момент из виду, и оплатив сам налог, забывают про пеню.

- Конечно, лучше всего не затягивать и уплатить налоги сразу. Это важно не только потому, что в случае просрочки образуется задолженность и начинает набегать пеня. Имущественные налоги пополняют республиканский и местный бюджеты, и идут непосредственно на развитие родной республики и малой родины каждого из нас, - отмечают в пресс-службе УФНС России по Республике Бурятия.
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