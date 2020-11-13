Жители Бурятии могут проголосовать за столицу Тотального диктанта-2021

Претендуют 13 городов



Дальневосточный федеральный округ в 2021 году претендует во второй раз стать столицей глобального просветительского проекта «Тотальный диктант». В настоящий момент на сайте проекта идет голосование за город, который будет принимать автора текста Дмитрия Глуховского 10 апреля 2021 года.



В число 13 российских и зарубежных городов, соревнующихся за столицу диктанта, вошёл Якутск. Эксперты Общероссийской премии им. В.К. Арсеньева призывают отдать свой голос за Дальний Восток.



В 2018 году ДФО уже принимал автора Тотального диктанта – Гузель Яхина читала отрывок из своего романа «Дети мои» во Владивостоке. Это событие стало одним из ключевых для литературной общественности региона. Уже в июне 2018 года во Владивостоке прошел первый фестиваль «Литература Тихоокеанской России», по итогам которого по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева была учреждена Оощероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. В число первых номинантов премии в 2019 году вошел автор романа «Роза ветров» Андрей Геласимов.



В 2020 Андрей Геласимов стал автором текста Тотального диктанта и членом жюри премии «Дальний Восток» им. В.К.Арсеньева. Автор Тотального диктанта 2020 Андрей Геласимов учился и преподавал в Якутске, поэтому также призывает голосовать за Якутск как столицу проекта.



- Голосуя за Якутск в качестве столицы Тотального диктанта, я уверен, что в алмазном краю эта замечательная просветительская акция засверкает всеми своими гранями. Русский язык в дальневосточном регионе с его культурным и лингвистическим многообразием играет роль объединяющего начала, переоценить которое невозможно, - считает Андрей Геласимов.



Голосование за столицу Тотального диктанта-2021 продлится до 24 ноября. В этот же день будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победитель будет выбран и объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта.



