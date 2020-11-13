Жители Бурятии могут проголосовать за столицу Тотального диктанта-2021

Претендуют 13 городов
Дальневосточный федеральный округ в 2021 году претендует во второй раз стать столицей глобального просветительского проекта «Тотальный диктант». В настоящий момент на сайте проекта идет голосование за город, который будет принимать автора текста Дмитрия Глуховского 10 апреля 2021 года.
В число 13 российских и зарубежных городов, соревнующихся за столицу диктанта, вошёл Якутск. Эксперты Общероссийской премии им. В.К. Арсеньева призывают отдать свой голос за Дальний Восток.
В 2018 году ДФО уже принимал автора Тотального диктанта – Гузель Яхина читала отрывок из своего романа «Дети мои» во Владивостоке. Это событие стало одним из ключевых для литературной общественности региона. Уже в июне 2018 года во Владивостоке прошел первый фестиваль «Литература Тихоокеанской России», по итогам которого по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева была учреждена Оощероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. В число первых номинантов премии в 2019 году вошел автор романа «Роза ветров» Андрей Геласимов.
В 2020 Андрей Геласимов стал автором текста Тотального диктанта и членом жюри премии «Дальний Восток» им. В.К.Арсеньева. Автор Тотального диктанта 2020 Андрей Геласимов учился и преподавал в Якутске, поэтому также призывает голосовать за Якутск как столицу проекта.
- Голосуя за Якутск в качестве столицы Тотального диктанта, я уверен, что в алмазном краю эта замечательная просветительская акция засверкает всеми своими гранями. Русский язык в дальневосточном регионе с его культурным и лингвистическим многообразием играет роль объединяющего начала, переоценить которое невозможно, - считает Андрей Геласимов.
Голосование за столицу Тотального диктанта-2021 продлится до 24 ноября. В этот же день будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победитель будет выбран и объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта.
Жители Бурятии могут проголосовать за столицу Тотального диктанта-2021
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Претендуют 13 городов
Специально для осуждённых прошёл мастер-класс
В республике подвели итоги активности клещей
Скандалистку уговаривали надеть маску всей маршруткой
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
Все медвежата хорошо упитаны, а, значит, имеют хорошие шансы пережить зиму
Личный состав показал высокий уровень подготовки
Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали
Пока обследовано не так много жителей Бурятии
Увеличение финансирования касается Катангского района
На стадион выделили 127 миллионов рублей
Запущены новые авиационные маршруты и принят дополнительный персонал
Днём электричество будет стоить дороже, а ночью дешевле
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
До этого оплачивать долг женщина не спешила