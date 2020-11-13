Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
Во Владивостоке завершились детско-юношеские первенства Дальневосточного федерального округа по быстрым шахматам и блицу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Победителем рапида в группе юношей до 15 лет стал Батор Жамбалов. Среди девочек до 11 лет первое место заняла Софья Унгаева. Также отличились у мальчиков до 11 лет Дугар Батуев, ставший четвёртым, и у юношей до 17 лет Лев Сизов, занявший пятое место.
Детские соревнования закончились турнирами блиц. Вновь у девочек до 11 лет первенствовала Софья Унгаева, а в группе юношей до 15 лет победу одержал Батор Жамбалов. Также второе место у юношей до 17 лет завоевал Владислав Добшинов. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
Напомним, что на соревнованиях Софья Унгаева заняла третье место в классических шахматах,а в решении шахматных композиций Батор Жамбалов был вторым. Первое место по шахматной композиции принёс в сборную Бурятии Булат Васильев.
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
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