Специально для осуждённых прошёл мастер-класс
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по изготовлению открыток из подручных материалов. На этот раз осуждённые делали открытки ко Дню матери.
Осуждённые узнали, какие расходные материалы и инструменты необходимы для кардмейкинга, какие существуют стилевые направления и техники создания открыток.
Женщины изъявили желание освоить как можно больше различных техник кардмейкинга, для создания уникальных открыток.
В прошлый раз осуждённые мастерили открытки на День пожилого человека. Часть из них отправили своим пожилым родственникам, а оставшаяся часть передана постояльцам пансионата для пожилых людей «СуперСтар», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые женщины изготовили стильные открытки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Претендуют 13 городов
Специально для осуждённых прошёл мастер-класс
В республике подвели итоги активности клещей
Скандалистку уговаривали надеть маску всей маршруткой
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
Все медвежата хорошо упитаны, а, значит, имеют хорошие шансы пережить зиму
Личный состав показал высокий уровень подготовки
Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали
Пока обследовано не так много жителей Бурятии
Увеличение финансирования касается Катангского района
На стадион выделили 127 миллионов рублей
Запущены новые авиационные маршруты и принят дополнительный персонал
Днём электричество будет стоить дороже, а ночью дешевле
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
До этого оплачивать долг женщина не спешила