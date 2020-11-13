В Бурятии осуждённые женщины изготовили стильные открытки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Специально для осуждённых прошёл мастер-класс



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по изготовлению открыток из подручных материалов. На этот раз осуждённые делали открытки ко Дню матери.



Осуждённые узнали, какие расходные материалы и инструменты необходимы для кардмейкинга, какие существуют стилевые направления и техники создания открыток.



Женщины изъявили желание освоить как можно больше различных техник кардмейкинга, для создания уникальных открыток.



В прошлый раз осуждённые мастерили открытки на День пожилого человека. Часть из них отправили своим пожилым родственникам, а оставшаяся часть передана постояльцам пансионата для пожилых людей «СуперСтар», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

