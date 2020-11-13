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В Бурятии осуждённые женщины изготовили стильные открытки

В Бурятии осуждённые женщины изготовили стильные открытки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Специально для осуждённых прошёл мастер-класс

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по изготовлению открыток из подручных материалов. На этот раз осуждённые делали открытки ко Дню матери.

Осуждённые узнали, какие расходные материалы и инструменты необходимы для кардмейкинга, какие существуют стилевые направления и техники создания открыток.

Женщины изъявили желание освоить как можно больше различных техник кардмейкинга, для создания уникальных открыток.

В прошлый раз осуждённые мастерили открытки на День пожилого человека. Часть из них отправили своим пожилым родственникам, а оставшаяся часть передана постояльцам пансионата для пожилых людей «СуперСтар», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные
 
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