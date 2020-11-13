В республике подвели итоги активности клещей
По итогам эпидсезона активности клещей в 2020 году показатель обращаемости населения по поводу укусов составил 360 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего значения. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (3 на 100 тыс. населения), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- В течение всего сезона активности клещей специалисты проводили учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. В этот эпидсезон удельный вес клещей из окружающей среды, являющихся переносчиками вируса клещевого вирусного энцефалита, составил 7%, а клещей, заражённых боррелиями – 28%, что является характерным для последних лет, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Противоклещевой обработке подверглись зоны массового отдыха и пребывания населения, парков, скверов, лесных массивов, расположенных рядом с населёнными пунктами и др.
В эпидсезон 2020 года привито от клещевого вирусного энцефалита более 65 тысяч человек.
Уже сейчас проводится подготовка к следующему сезону эпидсезону.
Специалисты отмечают, что осень, начало зимы – благоприятное время для начала курса вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита, состоящего из двух прививок. Получить прививки лучше в период, когда клещи не активны, и исключён риск их присасывания, поэтому первую прививку рекомендуется сделать в октябре-ноябре.
Жители Бурятии стали реже подхватывать клещевой энцефалит
Общество, Фото:
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