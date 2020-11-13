 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Жители Бурятии стали реже подхватывать клещевой энцефалит

Жители Бурятии стали реже подхватывать клещевой энцефалит
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике подвели итоги активности клещей

По итогам эпидсезона активности клещей в 2020 году показатель обращаемости населения по поводу укусов составил 360 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего значения. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (3 на 100 тыс. населения), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- В течение всего сезона активности клещей специалисты проводили учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. В этот эпидсезон удельный вес клещей из окружающей среды, являющихся переносчиками вируса клещевого вирусного энцефалита, составил 7%, а клещей, заражённых боррелиями – 28%, что является характерным для последних лет, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Противоклещевой обработке подверглись зоны массового отдыха и пребывания населения, парков, скверов, лесных массивов, расположенных рядом с населёнными пунктами и др.

В эпидсезон 2020 года привито от клещевого вирусного энцефалита более 65 тысяч человек.

Уже сейчас проводится подготовка к следующему сезону эпидсезону.

Специалисты отмечают, что осень, начало зимы – благоприятное время для начала курса вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита, состоящего из двух прививок. Получить прививки лучше в период, когда клещи не активны, и исключён риск их присасывания, поэтому первую прививку рекомендуется сделать в октябре-ноябре.
клещи клещевой энцефалит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Это вы неадекватные!»: В Бурятии пассажирка без маски закатила скандал
«Это вы неадекватные!»: В Бурятии пассажирка без маски закатила скандал
Общество, 13.11.2020
Скандалистку уговаривали надеть маску всей маршруткой
На Байкале засняли медведицу - многодетную мать
Общество, 13.11.2020
Все медвежата хорошо упитаны, а, значит, имеют хорошие шансы пережить зиму
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
Общество, 13.11.2020
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
В Бурятии спецназ захватил «террористов»
В Бурятии спецназ захватил «террористов»
Общество, 13.11.2020
Личный состав показал высокий уровень подготовки
Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Общество, 13.11.2020
Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали
В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
Общество, 13.11.2020
Пока обследовано не так много жителей Бурятии
Педагогам севера Иркутской области дадут больше денег на дрова
Педагогам севера Иркутской области дадут больше денег на дрова
Общество, 13.11.2020
Увеличение финансирования касается Катангского района
Почта России готова к сезону распродаж
Почта России готова к сезону распродаж
Общество, 13.11.2020
Запущены новые авиационные маршруты и принят дополнительный персонал
В Бурятии напомнили о возможности ночных тарифов на электроэнергию
В Бурятии напомнили о возможности ночных тарифов на электроэнергию
Общество, 13.11.2020
Днём электричество будет стоить дороже, а ночью дешевле
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Общество, 13.11.2020
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
Общество, 13.11.2020
До этого оплачивать долг женщина не спешила
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Общество, 13.11.2020
Необычный проект будет воплощён в Прибайкальском районе
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Общество, 13.11.2020
Заболеваемость ковидом движется к 15 тысячам
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
Общество, 13.11.2020
Наибольший прирост в Амурской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^