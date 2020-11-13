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В Агинском округе запускают этномастерские

В Агинском округе запускают этномастерские
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
У жителей Дульдургинского района появится возможность обучаться народным ремёслам

В Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа появятся этномастерские для сохранения и развития традиционных народных промыслов. На сегодняшний день в Дульдурге и Зуткулее общественники заканчивают работы по созданию пяти этномастерских: приобретены деревообрабатывающие станки, швейные и вязальная машинки, машинка для работы с кожей, оверлок, оборудование для обработки овечьей шерсти и сырьё для работы.

Сумма президентского гранта на их создание составила более 2,8 миллиона рублей, из них освоено более 1,7 миллиона рублей. На остаток средств ведутся закупочные процедуры по приобретению электростанка для изготовления войлока больших размеров. Проект должен завершиться до конца года.

Первые изделия на новых станках мастерской по изготовлению украшений в национальном стиле уже начал выпускать народный мастер, ювелир Баир Ракшаев. Вместе с учениками он работает над выпуском серии дэнзээ (наконечника на национальной шапке) и женских украшений для национального костюма.

В районе наблюдается высокий спрос на буддийскую гунгарва (божницу). Именно с изготовления божниц началась работа мастерской по изготовлению мебели из дерева в национальном стиле под руководством Болот-Батора Гомбожабон. В планах – изготовление кроватей, сундуков, кухонной мебели.

Работой мастерской по обработке и валянию овечьей шерсти в Зуткулее руководит народный мастер Дарима Жалсанова. Сегодня в мастерской работают пять мастериц, которые в месяц изготавливают до 20 пар войлочной обуви: тапочки, чуни, дизайнерские полусапожки, ботинки и кроссовки. В планах – увеличить количество работников, а вместе с этим увеличить производство.

Мастерской по шитью национальной одежды руководит мастер шитья традиционного бурятского костюма, швея с многолетним стажем Цыбжит Болотова. На данный момент идёт «ювелирная» работа по изготовлению выкроек с учётом «ходовых» размеров костюма, подбор материалов, изготовление отделочных элементов.

Особое внимание организаторы уделяют мастерской по пошиву национальной обуви. Мастерскую возглавил мастер Андрей Арбалжинов. Ему и его команде предстоит почти с нуля создать утраченные традиции. На сегодня проведена поисковая работа, определена технология создания, сшита пробная партия бурятской обуви – гутал.

Как отмечает директор Дульдургинского социально-культурного центра Дынсылма Дабаева, благодаря открытию данных мастерских у жителей района появится возможность обучаться народным ремёслам, более того продукция мастерских максимально решает спрос населения на приобретение национальной одежды, обуви, мебели и украшений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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