Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала

Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга



План совместных мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба утверждён министерством природных ресурсов и экологии России и ОАО «РЖД». Он предполагает создание информационно-аналитической платформы видеофиксации, сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля, а также интеграция этой платформы в единую систему экологического мониторинга для контроля при проведении работ в Байкальской экологической зоне.



Кроме этого, в документ включены мероприятия по охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В их числе очистка береговой линии озера Байкал на участках от посёлка Байкал до посёлка Таловка (361 км), снижение негативного воздействия на территорию памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский»(за пределами территории памятников) путём оборудования площадок для сбора твёрдых бытовых отходов и установки биотуалетов. Планируется также установить контейнеры для раздельного сбора мусора на десяти станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги и на станциях БАМа и Транссиба, расположенных на Байкальской природной территории, на которых будут проходить строительно-монтажные работы при реализации проекта реконструкции магистралей.



В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в центральной экологической зоне озера Байкал запланирован перевод 14 пунктов обогрева путевых рабочих с отопительных печей на электрическую энергию. Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, стройплощадки будут оборудованы пунктами мойки колёс.



Также в план вошли мероприятия по охране животного и растительного мира центральной экологической зоны озера Байкал. Среди них восстановление 20 гектаров лесных насаждений и привлечение пожарных поездов к тушению лесных пожаров вблизи железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, предполагается организация и участие в различных просветительских мероприятиях, связанных с экологической проблематикой. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.





