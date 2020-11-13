На Байкале засняли медведицу - многодетную мать

Все медвежата хорошо упитаны, а, значит, имеют хорошие шансы пережить зиму
Фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами в Береговом лесничестве Прибайкальского национального парка. Все трое медвежат были рождены в этом году, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском национальном парке появление сразу 3 медвежат у медведицы — не такая уж и редкость. Такое встречается примерно в 37% случаев, но не все детеныши выживают в первый год жизни, самый трудный и опасный.
В данной же семье к середине осени все медвежата живы, выглядят здоровыми и одинаково хорошо упитанными, а, значит, имеют все шансы благополучно перезимовать.
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