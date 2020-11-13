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В Бурятии спецназ захватил «террористов»

В Бурятии спецназ захватил «террористов»
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Личный состав показал высокий уровень подготовки

В Бурятии состоялась командно-штабная тренировка. Сотрудники подразделений специального назначения провели плановые тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 



В ходе занятий бойцы ОМОН и СОБР отрабатывали алгоритм действий при проведении спецопераций по задержанию условных членов диверсионно-террористической группы. Сводные оперативно-боевые группы спецназа применили различные варианты скрытого захвата и нейтрализации условных террористов. Затем спецназ освободил заложников.

- Тактико-специальные тренировки позволяют подразделениям находиться в полной боевой готовности. Личный состав, задействованный в учениях, показал высокий уровень подготовки и слаженность действий - отметил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов, подводя итоги учений.

По оценке руководства, запланированные цели и задачи тренировки достигнуты.






учения Росгвардия
 
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