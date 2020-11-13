Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
Спортсмены Иркутской области завоевали 30 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках, которые с 6 по 8 ноября проводились в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.
В копилке иркутских спортсменов 16 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Среди мальчиков 8 лет золотые медали на дистанциях 100, 500 и 1000 м и «серебро» в забеге на 300 м выиграл Матвей Жданов. «Серебро» на дистанции 500 м и две «бронзы» на 300 и 1000 м в этой же возрастной категории взял Андрей Калмыков.
Среди девушек 11-12 лет две золотые и две бронзовые награды получила Дара Малтугуева. Среди юношей в этой возрастной категории четыре медали высшей пробы завоевал Никита Тарасов.
Среди девушек 13-14 лет первой на трёх дистанциях – 300, 500 и 1000 м финишировала Василиса Брюханова, ещё на одной дистанции она заняла второе место. На 300-метровой дистанции бронзовым призёром стала Милана Шарапова. Елизавета Гожидоева взяла серебро на дистанции 1000 м и бронзу на 500 м. Среди юношей 13-14 лет на дистанциях 100, 300, 500 и 1000 м победу одержал Григорий Копылов. Четыре серебряные медали – у Кирилла Киселева.
- Наши спортсмены уже традиционно успешно выступают на всероссийских турнирах по роллер-спорту, привозя домой целую россыпь медалей. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Москвы, Уфы, Ялты, Королева, Новосибирска и других городов, но даже при такой конкуренции на многих дистанциях первенство осталось за нашими спортсменами. По итогам соревнований Василиса Брюханова, Елизавета Гожидоева, Никита Тарасов и Григорий Копылов отобрались на первенство Европы, которое планируется провести в Португалии в 2021 году, - рассказала президент федерации роллер спорта Иркутской области Ольга Тарасова.
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
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