Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
С 16 ноября большинство школ города Иркутска перейдут на очную форму обучения. Однако по каждому учреждению решение об организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий будет приниматься индивидуально. Такое решение было принято в городской администрации на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска.
– Мы проанализировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией среди детей и педагогического состава. Все данные говорят о том, что уже со следующей недели школьники города смогут продолжить очное обучение, – доложил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально. Там, где это потребуется, учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.
Департаментом образования города Иркутска организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах. Также в учреждениях усилен контроль по соблюдению ими санитарных норм и правил в условиях риска распространения коронавируса. Будет проведена работа по вопросу ограничения посещения мест массового скопления людей несовершеннолетними.
Напомним, с 9 ноября школы областного центра перешли на дистанционное обучение 1-11 классов на одну неделю. Такое решение было принято на городском оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при администрации Иркутска согласно рекомендациям санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
Работы находятся на стадии завершения
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга
Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях
Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
Видео набирает популярность в Сети
Продукты для бездомных закупают на пожертвования
На дорогах Бурятии с начала года погибли 93 человека
Новая экипировка была вручена добровольным пожарным в Кабанском районе Бурятии
Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные позиции
Дом на Боевой дождётся капремонта, пока ещё не развалился