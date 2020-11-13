Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально



С 16 ноября большинство школ города Иркутска перейдут на очную форму обучения. Однако по каждому учреждению решение об организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий будет приниматься индивидуально. Такое решение было принято в городской администрации на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска.



– Мы проанализировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией среди детей и педагогического состава. Все данные говорят о том, что уже со следующей недели школьники города смогут продолжить очное обучение, – доложил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально. Там, где это потребуется, учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.



Департаментом образования города Иркутска организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах. Также в учреждениях усилен контроль по соблюдению ими санитарных норм и правил в условиях риска распространения коронавируса. Будет проведена работа по вопросу ограничения посещения мест массового скопления людей несовершеннолетними.



Напомним, с 9 ноября школы областного центра перешли на дистанционное обучение 1-11 классов на одну неделю. Такое решение было принято на городском оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при администрации Иркутска согласно рекомендациям санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

