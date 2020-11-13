Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали
В адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило письмо от жителя Иркутска со словами благодарности в адрес сотрудников отдела полиции № 8 майора Романа Амирханяна и лейтенанта Александра Шидаева.
Как пишет автор письма, он обратился в полицию за помощью в разрешении конфликтной ситуации, возникшей в кафе быстрого питания на улице Трактовая. Мужчина оплатил заказ, прождав около одного часа, подошёл к официанту и уточнил время ожидания. Выяснилось, что про заказ посетителя забыли. Но деньги не возвращали, ссылаясь на пробитый кассовый чек. В связи с этим возник конфликт, в ходе которого посетитель обратился в полицию.
Старший оперативный дежурный Роман Амирханян незамедлительно направил по адресу старшего участкового уполномоченного Александра Шидаева, который успешно разрешил конфликтную ситуацию. Деньги мужчины были возвращены.
Иркутянин поблагодарил полицейских за оперативную помощь, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Общество, Фото:
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