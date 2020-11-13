 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты

Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали

В адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило письмо от жителя Иркутска со словами благодарности в адрес сотрудников отдела полиции № 8 майора Романа Амирханяна и лейтенанта Александра Шидаева.

Как пишет автор письма, он обратился в полицию за помощью в разрешении конфликтной ситуации, возникшей в кафе быстрого питания на улице Трактовая. Мужчина оплатил заказ, прождав около одного часа, подошёл к официанту и уточнил время ожидания. Выяснилось, что про заказ посетителя забыли. Но деньги не возвращали, ссылаясь на пробитый кассовый чек. В связи с этим возник конфликт, в ходе которого посетитель обратился в полицию.

Старший оперативный дежурный Роман Амирханян незамедлительно направил по адресу старшего участкового уполномоченного Александра Шидаева, который успешно разрешил конфликтную ситуацию. Деньги мужчины были возвращены.

Иркутянин поблагодарил полицейских за оперативную помощь, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
полиция кафе
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале засняли медведицу - многодетную мать
Общество, 13.11.2020
Все медвежата хорошо упитаны, а, значит, имеют хорошие шансы пережить зиму
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
Общество, 13.11.2020
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
В Бурятии спецназ захватил «террористов»
В Бурятии спецназ захватил «террористов»
Общество, 13.11.2020
Личный состав показал высокий уровень подготовки
Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Полицейские помогли иркутянину, про которого забыли официанты
Общество, 13.11.2020
Официанты ни блюда не принесли, ни деньги не возвращали
В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
В Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду
Общество, 13.11.2020
Пока обследовано не так много жителей Бурятии
Педагогам севера Иркутской области дадут больше денег на дрова
Педагогам севера Иркутской области дадут больше денег на дрова
Общество, 13.11.2020
Увеличение финансирования касается Катангского района
Почта России готова к сезону распродаж
Почта России готова к сезону распродаж
Общество, 13.11.2020
Запущены новые авиационные маршруты и принят дополнительный персонал
В Бурятии напомнили о возможности ночных тарифов на электроэнергию
В Бурятии напомнили о возможности ночных тарифов на электроэнергию
Общество, 13.11.2020
Днём электричество будет стоить дороже, а ночью дешевле
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Общество, 13.11.2020
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
Общество, 13.11.2020
До этого оплачивать долг женщина не спешила
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Общество, 13.11.2020
Необычный проект будет воплощён в Прибайкальском районе
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Общество, 13.11.2020
Заболеваемость ковидом движется к 15 тысячам
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
Общество, 13.11.2020
Наибольший прирост в Амурской области
В Бурятии увеличилось число убийств
В Бурятии увеличилось число убийств
Общество, 13.11.2020
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^