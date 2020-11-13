Мероприятие посвящено празднованию Дня матери
В Улан-Удэ проходит онлайн-конкурс «Мы - семья!», посвящённый празднованию Дня матери. Участникам предлагается создать видеоролик, в котором раскрывается образ жизни, ценности, традиции и увлечения семьи.
Лучшие ролики выберут в пяти номинациях: «Моя семья - моё богатство» -лучший сюжет о семье, «Ты одна такая» - лучший сюжет о матери, «Наши традиции» - лучшие традиции семьи, «Вдохновение» - лучший творческий номер, «Цветы жизни» - самая многодетная семья.
Конкурсанты публикуют свои работы в своих аккаунтах по 25 ноября с отметкой @parki03. Итоги подведут 28 ноября в День матери. Лучшие работы будут размещены в соцсетях дирекции по паркам и награждены ценными призами, сообщает пресс-служба учреждения.
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В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
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