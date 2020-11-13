 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов

В Улан-Удэ стартовал конкурс семейных видеороликов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено празднованию Дня матери

В Улан-Удэ проходит онлайн-конкурс «Мы - семья!», посвящённый празднованию Дня матери. Участникам предлагается создать видеоролик, в котором раскрывается образ жизни, ценности, традиции и увлечения семьи.

Лучшие ролики выберут в пяти номинациях: «Моя семья - моё богатство» -лучший сюжет о семье, «Ты одна такая» - лучший сюжет о матери, «Наши традиции» - лучшие традиции семьи, «Вдохновение» - лучший творческий номер, «Цветы жизни» - самая многодетная семья.

Конкурсанты публикуют свои работы в своих аккаунтах по 25 ноября с отметкой @parki03. Итоги подведут 28 ноября в День матери. Лучшие работы будут размещены в соцсетях дирекции по паркам и награждены ценными призами, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 0+
конкурс Улан-Удэ день матери семьи видео
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рождаемость превысила смертность
В Бурятии рождаемость превысила смертность
Общество, 13.11.2020
Первые три квартала года показали прирост населения республики
В Чите появился памятник Георгию Жукову
В Чите появился памятник Георгию Жукову
Общество, 13.11.2020
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
Общество, 13.11.2020
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Общество, 13.11.2020
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
Общество, 13.11.2020
Работы находятся на стадии завершения
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Общество, 13.11.2020
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
Общество, 13.11.2020
Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Общество, 13.11.2020
Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
Общество, 13.11.2020
В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Общество, 13.11.2020
Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
Общество, 13.11.2020
Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
Общество, 13.11.2020
Видео набирает популярность в Сети
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
Общество, 13.11.2020
Продукты для бездомных закупают на пожертвования
В Бурятии почтут память жертв ДТП
В Бурятии почтут память жертв ДТП
Общество, 13.11.2020
На дорогах Бурятии с начала года погибли 93 человека
В Бурятии экипировали пожарных Степного Дворца
В Бурятии экипировали пожарных Степного Дворца
Общество, 13.11.2020
Новая экипировка была вручена добровольным пожарным в Кабанском районе Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^