В Бурятии рождаемость превысила смертность

Первые три квартала года показали прирост населения республики



В период с января по сентябрь 2020 года в Бурятии продолжился естественный прирост населения. Число родившихся превысило число умерших на 1586 человек. Коэффициент естественного прироста в расчёте на 1000 населения составил 2,2 промилле. Наибольшее значение естественного прироста зафиксировано в Окинском, Иволгинском и Еравнинском муниципальных районах, сообщает пресс-служба Бурятстата.



Напомним, что численность постоянного населения республики на 1 января 2020 года составила 985,9 тыс. человек, из них городское – 584,0 тыс. человек и сельское – 401,9 тыс. человек.



С начала года родилось 9445 детей. Коэффициент рождаемости соответствует уровню аналогичного периода 2019 года и составил 12,8 новорожденных на 1000 жителей. Увеличение рождаемости наблюдалось в 10 муниципальных районах и в городе Северобайкальск, при этом наибольший рост отмечен в Тарбагатайском (на 13,8 %), Бичурском (на 9,9 %) и Баргузинском (на 9,5 %) районах. Вместе с тем в 7 муниципальных районах, городах Улан-Удэ и Северобайкальск уровень рождаемости ниже, чем в среднем по республике.



За первые 9 месяцев 2020 года умерло 7859 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года коэффициент смертности снизился с 11,1 до 10,6 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кижингинском и Бичурском муниципальных районах (более 15 умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умерло 52 младенца. Коэффициент младенческой смертности уменьшился с 6,0 до 5,6 на 1000 родившихся.



В январе-сентябре этого года в республике зарегистрировали брак 3343 пары, а 2585 пар его расторгли. Количество браков и разводов в расчёте на 1000 населения в сравнении с соответствующим периодом 2019 года уменьшилось на 23,7 % и 5,4 % соответственно.

