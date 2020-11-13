В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны



В Кяхте благоустраивают парк «Слобода». Парк площадью 7752 квадратных метра является излюбленным местом отдыха для 2,5 тысячи жителей его окрестностей. Вблизи «Слободы» находятся многоэтажная застройка, Воскресенская церковь и памятник федерального значения «Гостиный двор».



- Парк посёлка Слобода находится на окраине, в непосредственной близости к государственной границе. Его благоустройство помогает обеспечивать положительное восприятие иностранными гражданами Кяхты, являющейся воротами в Россию. Войсковая часть №2322 выступила спонсором при благоустройстве. Военнослужащие закупили тротуарную плитку и помогли подрядчику в её установке, - рассказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Как сообщает пресс-служба минстроя РБ, в марте 2018 года в ходе рейтингового голосования за благоустройство парка выступили 702 человека. В 2019 году муниципалитет заказал в Москве скульптуру памятника пограничникам «Часовые границы» стоимостью 785,645 тысяч рублей. В этом году на благоустройство парка выделили 2,135 млн рублей.



- Контракт включает стоимость постамента для памятника, который уже установлен в парке. На сегодняшний день подрядчик выполнил окраску ограждений. Работы продолжаются. Закуплены парковые фонари и металлические урны, которые монтируют в ближайшее время, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

