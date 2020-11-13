На стадион выделили 127 миллионов рублей
В Улан-Удэ завершается строительство стадиона на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Берёзовке. Его общая площадь составляет 4997 кв. м. Помимо стадиона, там появилось футбольное поле, беговые дорожки, спортивная и тренажёрная площадки.
Подрядчик ООО «Легион 1» выполнил работы по устройству искусственного газона, установил опору электроосвещения. Сейчас осталось закончить монтаж ограждения.
На строительство стадиона из федерального бюджета выделено 25 миллионов рублей.
Также в текущем году будут сданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в средних школах №№ 22, 18, 57. Уже готово мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в посёлке Тулунжа. Всего на строительство данных объектов выделено более 127 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ почти достроили новый стадион на Верхней Берёзовке
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