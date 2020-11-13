Запущены новые авиационные маршруты и принят дополнительный персонал
Почта России подготовилась к сезону распродаж, который начинается с середины ноября. Компания готова к приёму увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы жителей Бурятии, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах, сообщили в пресс-службе УФПС республики.
Для бесперебойной обработки международных отправлений Почта России будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с BigData. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.
Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию. Количество рейсов увеличено в 2 раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион.
Для оперативной обработки почты в сортировочный центрах Почта России проанализировала штат сотрудников и приняла дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Совместно с таможенными органами компания разработала план действий в случае пиковых нагрузок.
- Чтобы отправления без задержек попадали с сортировки в почтовые отделения в Бурятии появились дополнительные почтовые автомобильные маршруты, увеличено число рейсов для обмена почты между сортировочными центрами и отделениями почтовой связи. Также заключены дополнительные договора с перевозчиками по трём направлениям республики, - отметили в компании.
Почта России готова к сезону распродаж
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