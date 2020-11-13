 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Бурятский борец получил мастера спорта международного класса

Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Общество, 
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха

Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено борцу Дабе Цырендоржиеву, сообщает минспорта Бурятии.

В ноябре 2019 года в городе Гомель (Беларусь) спортсмен стал чемпионом Европы по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В спортивных мероприятиях принимали участие 150 спортсменов из 12 стран Старого Света. Даба Цырендоржиев стал лучшим в весовой категории 61 кг.

Также Даба завоевал золото чемпионата России по спорту глухих (вольная борьба) в феврале 2020 года. Турнир проходил городе Владимир.

Тренер спортсмена - заслуженный тренер Бурятии Баир Батомункуев.


спорт вольная борьба спорт глухих
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Общество, 13.11.2020
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
Общество, 13.11.2020
До этого оплачивать долг женщина не спешила
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
Общество, 13.11.2020
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Общество, 13.11.2020
Необычный проект будет воплощён в Прибайкальском районе
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Общество, 13.11.2020
Заболеваемость ковидом движется к 15 тысячам
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
Общество, 13.11.2020
Наибольший прирост в Амурской области
В Бурятии увеличилось число убийств
В Бурятии увеличилось число убийств
Общество, 13.11.2020
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности
Жительнице Бурятии затянули с выплатой на детей
Жительнице Бурятии затянули с выплатой на детей
Общество, 13.11.2020
В деле разбиралась прокуратура
Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими
Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими
Общество, 13.11.2020
В дорожной аварии погибли четыре человека, трое пострадали
В Бурятии преимущественно без осадков
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, 13.11.2020
В Улан-Удэ днём около нуля градусов
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
Общество, 12.11.2020
С юбилеем поздравили жителей Байкальска Екатерину и Леонида Перл
В Улан-Удэ установлен новый контейнер для сбора бутылок
В Улан-Удэ установлен новый контейнер для сбора бутылок
Общество, 12.11.2020
Он расположен на территории «Музейного дворика»
Педиатров Читы будут возить бесплатно в общественном транспорте
Педиатров Читы будут возить бесплатно в общественном транспорте
Общество, 12.11.2020
Забайкальские маршрутчики присоединились к акции «Попутка»
В Бурятии рассказали о досуге сирот в дни каникул
В Бурятии рассказали о досуге сирот в дни каникул
Общество, 12.11.2020
Детям стараются привить уважительное отношение к друг к другу и умение ценить семейное тепло

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^