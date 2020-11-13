Бурятский борец получил мастера спорта международного класса

Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха



Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено борцу Дабе Цырендоржиеву, сообщает минспорта Бурятии.



В ноябре 2019 года в городе Гомель (Беларусь) спортсмен стал чемпионом Европы по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В спортивных мероприятиях принимали участие 150 спортсменов из 12 стран Старого Света. Даба Цырендоржиев стал лучшим в весовой категории 61 кг.



Также Даба завоевал золото чемпионата России по спорту глухих (вольная борьба) в феврале 2020 года. Турнир проходил городе Владимир.



Тренер спортсмена - заслуженный тренер Бурятии Баир Батомункуев.





