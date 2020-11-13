В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»

Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях



В Бурятии более одной тысячи работ поступило на республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса» в четырёх номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший сувенир», дефиле «Грация ирбиса» и «Лучшее видеопоздравление». В этом году участие приняли учащиеся образовательных учреждений из Тункинского, Окинского, Муйского, Иволгинского района, города Улан-Удэ и Иркутской области.



Подведение итогов конкурса рисунков, видеороликов, сувениров и дефиле состоялось 11 ноября. Больше всего заявок поступило на номинацию «Лучший рисунок» - около 900 работ. На конкурс сувениров - 146, на дефиле - 15 и видеопоздравлений - 22.



Победители в номинациях определены в трёх возрастных категориях и будут награждены дипломами и подарками. Остальные участники получат сертификаты участников и сувениры, сообщает пресс-служба нацпарка «Тункинский».



Конкурс рисунков



Возрастная категория «6-10 лет»

1 место – Дабаева Анастасия, 4 «А» класс, МАОУ «Орликская СОШ»

2 место – Шебаханова Валерия, 8 лет, арт-студия «Креатив+»

3 место – Дамбаева Нина, 4 класс, МБОУ «Толтойская СОШ»



Возрастная категория «11-14 лет»

1 место – Арданова Аяна, 6 «А» класс, МАОУ «Орликская СОШ»

2 место – Шаповалова Ульяна, 9 «Б» класс, МБОУ «Кыренская СОШ»

3 место – Данзанов Намсарай, 3 «А» класс, ГБОУ «СКОШИ I-II вида»



Возрастная категория «15-18 лет»

1 место – Бадлуев Дмитрий, 8 «Г» класс, МАОУ «СОШ № 47»

2 место – Иванова Анастасия, 10 класс, МБОУ «Тункинская СОШ»

3 место – Сыренова Айлана, 11 класс, МАОУ «Орликская СОШ»



Конкурс сувениров



Возрастная категория «6-10 лет»

1 место – Старшая группа «Наранай туяа», МАДОУ д/с «Хараасгай»

2 место – Борхонов Виктор, 4 класс, МБОУ «Аршанская СОШ»

3 место – Галсановы Намсарай, Даба, Нима, РБНЛИ №1



Возрастная категория «11-14 лет»

1 место – Цыренжапова Александра, 7 класс, МАОУ «СОШ № 47»

2 место – Цыбденова Сэржэма, 12 лет, МАОУ «Орликская СОШ»

3 место – Пашинов Ардан, 5 класс, МБОУ «Хужирская ООШ»



Возрастная категория «15-18 лет»

1 место – Ежов Никита, 15 лет, арт-студия «Креатив+»

2 место – Иванов Руслан, 15 лет, МАОУ ДО «Детский эколого-туристический центр «Барс»

3 место – Томилова Алина, 9 класс, МБОУ «Тункинская СОШ»



Конкурс костюмов



Возрастная категория «6-10 лет»

1 место – Имеева Дара, 1 «Ж» класс, МАОУ «СОШ № 25»

2 место – Гомбоевы Максим и Валерия, МАДОУ «Детский сад «Хараасгай»

2 место - Дамбиева Туяна, 2 «А» класс, РБНЛИ № 1

3 место - Борбуева Санжина, 1 «Б» класс, МАОУ «Орликская СОШ»

3 место - Эрдынеев Алдар, 1 класс, РБНЛИ № 1



Возрастная категория «11-14 лет»

1 место – Доржиева Бальжина, 12 лет, МАОУ «Орликская СОШ»

2 место – Галсанов Аламжи, 5 класс, МАОУ «Орликская СОШ»

3 место – Будаева Алтана, 4 класс, МБОУ «Тагархайская НШДС»



Возрастная категория «15-18 лет»

1 место – Зель Виктория, 16 лет, 1 курс, Байкальский колледж недропользования



Конкурс видеороликов



Возрастная категория «6-10 лет»

1 место – Цыренов Баточир, 4 «Б» класс, РБНЛИ № 1

2 место – Тапхаров Ардан, Хоренова Арюна, 1 класс, МАОУ «Саянская СОШ»

3 место – Белокопытов Дмитрий, МАДОУ д/с № 59 «Золотой ключик»



Возрастная категория «11-14 лет»

1 место – 7 «А» класс, МАОУ «Орликская СОШ»

2 место – Балданова Сарюна, 3 «Б» класс, МБОУ «Кыренская СОШ»

3 место – Батлаев Артём, 6 класс, МБОУ «Кыренская СОШ»



Возрастная категория «15-18 лет»

1 место – Хантаева Нарантуя, 15 лет, экоклуб «Ойкумена», МАОУ «СОШ № 25»

2 место – Ошоров Гэсэр, 9 класс, МБОУ «Кыренская СОШ»

3 место – Шагдуров Буянто, межпоселенческая центральная библиотека Тункинской ЦБС

