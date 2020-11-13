 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины

В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До этого оплачивать долг женщина не спешила

В Заиграевском районе Бурятии 32-летняя жительница села Унэгэтэй, чтобы освободить автомобиль из-под ареста, оплатила материальный ущерб, причинённый в результате ДТП.

Женщина стала виновницей аварии, совершив столкновение с встречным автомобилем. На месте ДТП выяснилось, что её автогражданская ответственность не застрахована, поэтому взыскивать сумму ущерба пострадавшему автомобилисту пришлось через суд.

Заиграевский районный суд исковые требования истца удовлетворил. С виновницы аварии суд постановил взыскать свыше 57 тысяч рублей. Однако женщина свой долг оплачивать не торопилась.

Судебный пристав вынес постановление, ограничивающее право регистрационных действий относительно транспортных средств должницы.

Женщина, решив продать свой автомобиль, отправилась в ГИБДД, чтобы снять машину с регистрационного учета. Но сделать это ей не удалось из-за постановления о запрете на регистрационные действия в отношении данного транспортного средства.

Тогда она поспешила выплатить задолженности в полном объёме, для снятия ареста с транспортного средства. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. 
ДТП судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Бурятский борец получил мастера спорта международного класса
Общество, 13.11.2020
Даба Цырендоржиев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины
Общество, 13.11.2020
До этого оплачивать долг женщина не спешила
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
В Бурятии активно воспроизводят хариуса
Общество, 13.11.2020
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре
Общество, 13.11.2020
Необычный проект будет воплощён в Прибайкальском районе
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Общество, 13.11.2020
Заболеваемость ковидом движется к 15 тысячам
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
Общество, 13.11.2020
Наибольший прирост в Амурской области
В Бурятии увеличилось число убийств
В Бурятии увеличилось число убийств
Общество, 13.11.2020
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности
Жительнице Бурятии затянули с выплатой на детей
Жительнице Бурятии затянули с выплатой на детей
Общество, 13.11.2020
В деле разбиралась прокуратура
Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими
Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими
Общество, 13.11.2020
В дорожной аварии погибли четыре человека, трое пострадали
В Бурятии преимущественно без осадков
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, 13.11.2020
В Улан-Удэ днём около нуля градусов
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
Общество, 12.11.2020
С юбилеем поздравили жителей Байкальска Екатерину и Леонида Перл
В Улан-Удэ установлен новый контейнер для сбора бутылок
В Улан-Удэ установлен новый контейнер для сбора бутылок
Общество, 12.11.2020
Он расположен на территории «Музейного дворика»
Педиатров Читы будут возить бесплатно в общественном транспорте
Педиатров Читы будут возить бесплатно в общественном транспорте
Общество, 12.11.2020
Забайкальские маршрутчики присоединились к акции «Попутка»
В Бурятии рассказали о досуге сирот в дни каникул
В Бурятии рассказали о досуге сирот в дни каникул
Общество, 12.11.2020
Детям стараются привить уважительное отношение к друг к другу и умение ценить семейное тепло

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^