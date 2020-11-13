В Бурятии виновница ДТП выплатила ущерб после ареста машины

До этого оплачивать долг женщина не спешила



В Заиграевском районе Бурятии 32-летняя жительница села Унэгэтэй, чтобы освободить автомобиль из-под ареста, оплатила материальный ущерб, причинённый в результате ДТП.



Женщина стала виновницей аварии, совершив столкновение с встречным автомобилем. На месте ДТП выяснилось, что её автогражданская ответственность не застрахована, поэтому взыскивать сумму ущерба пострадавшему автомобилисту пришлось через суд.



Заиграевский районный суд исковые требования истца удовлетворил. С виновницы аварии суд постановил взыскать свыше 57 тысяч рублей. Однако женщина свой долг оплачивать не торопилась.



Судебный пристав вынес постановление, ограничивающее право регистрационных действий относительно транспортных средств должницы.



Женщина, решив продать свой автомобиль, отправилась в ГИБДД, чтобы снять машину с регистрационного учета. Но сделать это ей не удалось из-за постановления о запрете на регистрационные действия в отношении данного транспортного средства.



Тогда она поспешила выплатить задолженности в полном объёме, для снятия ареста с транспортного средства. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

