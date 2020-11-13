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В Бурятии активно воспроизводят хариуса

В Бурятии активно воспроизводят хариуса
Общество,  Фото:pixabay.com
Компенсационные мероприятия направлены на соблюдение хрупкого природного баланса и сохранение первозданной экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики

Вопросы экологии Байкальского региона беспокоят учёных и общественность не только по подъёму уровня озера Байкал, но и по положению флоры и фауны из-за влияний антропогенного воздействия.

Несомненно, важно минимизировать ущерб, наносимый природе, обитателям Байкала, в частности, популяции хариуса, который поднимается в прибрежные реки на икрометание. Хариусы – активные и быстрые рыбы, предпочитающие течение с высокой скоростью и низкой температурой.

Любая хозяйственная деятельность человека на водных объектах, имеющих рыбохозяйственное значение, влечёт за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

Чтобы избежать отрицательного влияния на экосистему водных объектов и полностью обеспечить сохранение и воспроизводство объектов рыболовства, рыбоводства и кормовых организмов, производится оценка ущерба водным биоресурсам — их потерь в натуральном выражении от ежегодного общего запаса промысловых и потенциально промысловых объектов. Для этого специалисты разрабатывают компенсационные мероприятия, призванные обеспечить ежегодное пополнение промыслового запаса биоресурсов и прирост уловов (промысловый возврат) в объёме прогнозируемого ущерба.

Рыбоводно-мелиоративные мероприятия для компенсации ущерба, как правило, должны осуществляться в том же водоёме или бассейне, где ожидается этот ущерб, а при отсутствии такой возможности – в других водоёмах или бассейнах данного региона.

Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства устанавливает предприятиям региона объёмы рыбы, которые они должны компенсировать исходя из рода их деятельности.

Особенно важно, что в эту работу охотно включились крупные компании и предприятия, осуществляющие предпринимательскую и хозяйственную деятельность на территории республики Бурятия. В числе активных участников мероприятий по пополнению и восстановлению запасов и сохранению водных биоресурсов «Забайкальское горнорудное предприятие».

ЗГРП, заботясь о сохранении экологии и воспроизведении численности рыбного изобилия озера Байкал, осуществило в октябре этого года выпуск молоди хариуса, выращенной на рыбоводных заводах республики.

Подрядчиком выступил Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». В озеро Байкал и впадающие в него реки выпустили 6 173 малька хариуса.

Мероприятие направлено на компенсацию ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при разработке Оспинского месторождения нефрита на участке недр «Окинский - 2» в Окинском районе республики.

По результатам расчётов, проведённых специалистами Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, ЗГРП компенсирует сто килограмм биоресурсов в течение 9 лет. Таким образом, объём ежегодного выпуска хариуса от этого недропользователя составит около 6 200 штук молоди ценных пород рыб.

На первый взгляд, это не так уж много, но организаций, готовых заниматься воспроизводством биоресурсов, в Бурятии с каждым годом становится больше, и ихтиофауна водоёмов республики сегодня активно восстанавливается. Всего в 2020 году по вопросам, связанным с компенсацией непредотвратимого ущерба по воспроизводству хариуса обратилось 14 организаций республики, а в целом с «Главрыбводом» заключено 39 договоров по разным видам ценных пород рыб. В акциях по выпуску молоди ценных пород рыб в акваторию реки Селенги и озера Байкал наряду с работниками «Главрыбвода» в этом сезоне принимали активное участие сотрудники МВД по республике, природоохранной прокуратуры и других ведомств.

- Воспроизводством того или иного вида рыбы, опираясь на данные Ангаро-Байкальского территориального управления, занимается наше учреждение, - отмечает заместитель начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Занна Воронова. - Задача по воспроизводству и восстановлению запасов и сохранению водных биоресурсов поставлена Федеральным агентством по рыболовству и предусмотрена нормами федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ.

Но этот процесс кропотлив и непрост – в основном, сложно заготовить производителей, так как сезон небольшой, да и сам отлов достаточно трудоёмкий. Ведь хариус водится, как правило, в горных реках, быстрых, с холодной водой, и уровень воды в таких реках постоянно меняется.

Воспроизводством хариуса с 2018 г. в Бурятии занимаются рыбоводные заводы: Баргузинский, Селенгинский экспериментальный, Большереченский, а в 2020 г. присоединилось к процессу подращивания молоди хариуса и Гусиноозерское осетровое рыбоводное хозяйство. В 2018 году специалистами Главрыбвода в экспериментальном режиме на Баргузинском рыбоводном заводе отрабатывалась технология получения оплодотворенной икры и подращивания молоди хариуса.

Эксперимент дал свои плоды: в 2019 году выпущено около 300 тыс. штук молоди хариуса средней навеской от 0,5 до 5 грамм. А в 2020 году общее количество молоди хариуса составило 407 тысяч особей. В планах Главрыбвода при соответствующем наращивании мощностей достичь планки в полмиллиона особей этой ценной породы рыб.

Так же за последние годы существенно выросло воспроизводство сазана, байкальского осетра, который занесён в Красную книгу, а также байкальского эндемика – омуля. Напомним, в 2020 году Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» заложил на инкубацию свыше 1 млрд штук оплодотворённой икры для восстановления запасов байкальского омуля.

Сыграли свою роль усиленные природоохранные мероприятия по охране водных ресурсов, и благосклонность природы. Программа по воспроизводству байкальского омуля находится на контроле у президента России Владимира Путина, поэтому ей уделяется большое внимание со стороны всех заинтересованных организаций. На предприятии надеются, что промысловые запасы омуля восстановятся, и запрет на вылов омуля через несколько лет будет снят.

Компенсационные мероприятия, несомненно, помогают соблюдать хрупкий природный баланс и сберегать первозданные экосистемы озера Байкал и других водоёмов республики.


ЗГРП рыбоводное производство хариус
 
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