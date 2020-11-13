Улан-удэнец откроет стрелковый клуб на дальневосточном гектаре

Необычный проект будет воплощён в Прибайкальском районе



Житель Улан-Удэ Михаил Андреевский взял с семьёй землю по программе «Дальневосточный гектар» и планирует открыть площадку для занятий стрельбой и игр в пейнтбол. Для воплощения проекта были получены два участка – на 4,5 и на 3 гектара в районе поселка Турунтаево Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.



- Мысли организовать площадку для занятий стрелковыми видами спорта были уже давно. Во время одной из поездок мы в Иркутской области посетили действующий стрелковый клуб – проект так впечатлил, что мы решили реализовать аналогичный в Бурятии. Сегодня есть тренд на бережное отношение к дикой природе и животным, многие охотники делают выбор в сторону стендовой стрельбы. Мы воплощаем комплексный проект на двух участках, которые получили по программе «Дальневосточный гектар». На одном участке расположится компакт-спортинг, а на другом – круговой стенд. Здесь же будет оборудована зона для стрельбы из арбалета и площадка для пейнтбола, - рассказал получатель «гектара» Михаил Андреевский.



Место для размещения стрелкового клуба было выбрано в пяти километрах от населённого пункта, чтобы соблюсти необходимые требования законодательства и не беспокоить местных жителей. Единомышленники получили землю ещё зимой, а период самоизоляции использовали для того, чтобы начать работы на участке. На сегодняшний день к одному из участков проложены подъездные пути, возводится забор. Кроме того, в настоящее время участок переводится из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации.



- Сейчас мы пока проводим все подготовительные работы. Надо ещё провести на участок электричество, а дальше хотелось бы оборудовать площадку для пейнтбола. Будем приобретать старую технику, возведём постройки для создания эффекта в различных игровых ситуациях – в городе, лабиринте и так далее. Потом масштабируем площадку до полноценного стрелкового полигона. На перспективу хотим оборудовать площадку, чтобы посетители могли у нас попить горячий чай, пообедать, - поделился планами Михаил.



Каждый гражданин России, а также участник государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, может взять до гектара земли в любом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе в Бурятии.



Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Люди берут землю, чтобы строить себе жильё, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности, среди которых научная и образовательная. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. При этом, в случае постройки жилого дома на предоставленном земельном участке, гражданин вправе подать заявление о предоставлении участка в собственность, не дожидаясь окончания пятилетнего срока.



В Бурятии, которая присоединилась к программе «Дальневосточный гектар» немногим более года назад, участки получили около 2,6 тысячи человек.



