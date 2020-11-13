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В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%

В Бурятии по итогам недели прирост больных ковидом – 13%
Общество,  Фото:ИЦК
Наибольший прирост в Амурской области

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Республике Бурятия количество выявленных заболевших с 6 по 12 ноября выросло на 13%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Забайкалье занимают второе место среди регионов Дальневосточного федерального округа. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 5 ноября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 15%.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Амурской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 16%. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области и Камчатском крае - 7%.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 1 858 568 случаев заболевания COVID-19. Это пятое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на четвертом месте Франция, на третьем - Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –10 559 383 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 12 ноября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 14 366 (+236 человек).

коронавирус
 
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