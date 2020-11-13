В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности
В январе-октябре 2020 года в Бурятии зарегистрировано 17 422 преступления, что на 7,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (18 897).
Сократилось число краж (-15 %), в том числе с проникновением в квартиры (-29 %), разбоев (-44 %), хулиганств (-29 %), незаконных рубок лесных насаждений (-21 %).
На 19 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. На 4 % сократилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, и на 34 % – наркотического.
В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+12 %), мошенничеств (+15 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+40 %).
Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 86 % и составило 2 596. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии увеличилось число убийств
Общество, Фото:
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