В деле разбиралась прокуратура
В прокуратуру обратилась жительница Кижингинского района Бурятии. женщина заявила о нарушении её прав при получении социальной выплаты.
Женщина обратилась в отдел социальной защиты населения по Кижингинскому району с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет.
- Вопреки законодательству решение о назначении указанной выплаты в течение 10 рабочих дней не принято. Отделом нарушен срок направления межведомственного запроса для сбора недостающих документов и не сообщено заявительнице о приостановке срока принятия решения о назначении выплаты либо отказе, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Начальнику отдела социальной защиты населения по Кижингинскому району внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства женщине произведена выплата в сумме 42 тысячи рублей.
Жительнице Бурятии затянули с выплатой на детей
Общество, Фото:
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