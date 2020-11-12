Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»

Для военных провели радиотренировку



С военнослужащими соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась радиотренировка.



- Специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.



- К мероприятиям было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники, - уточнили в Восточном военном округе.





