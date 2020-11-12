Для военных провели радиотренировку
С военнослужащими соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась радиотренировка.
- Специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.
- К мероприятиям было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники, - уточнили в Восточном военном округе.
Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»
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