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Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»

Связисты в Бурятии боролись с помехами «противника»
Общество, 
Для военных провели радиотренировку

С военнослужащими соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась радиотренировка.

- Специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

- К мероприятиям было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники, - уточнили в Восточном военном округе.


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