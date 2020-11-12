Возможен небольшой снег
Синоптики Бурятии озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня. Из него следует, что погода несколько ухудшится, но сильных морозов не ожидается.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра в республике преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-12 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью до -2,-7, днём от -2 до +3, по юго-западу и крайнему югу +8, по северу -5,-10 градусов.
В субботу, 14 ноября, облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью и крайнему югу 0,-5 градусов, днём по южной половине от -2 мороза до +3, по северной половине -4,-9 градусов.
В воскресенье, 15 ноября, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью и крайнему югу местами -5,-10, днём от -4 до +2, местами -9,-14 градусов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом ноябре в республике установилась довольно тёплая погода. Тёплая осень не давала впасть в спячку медведям, они питались обильным урожаем шишек и бродили вдоль побережья Байкала.
В Бурятии к выходным похолодает
Общество, Фото:
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