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В Бурятии к выходным похолодает

В Бурятии к выходным похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможен небольшой снег

Синоптики Бурятии озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня. Из него следует, что погода несколько ухудшится, но сильных морозов не ожидается.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра в республике преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-12 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью до -2,-7, днём от -2 до +3, по юго-западу и крайнему югу +8, по северу -5,-10 градусов.

В субботу, 14 ноября, облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью и крайнему югу 0,-5 градусов, днём по южной половине от -2 мороза до +3, по северной половине -4,-9 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью и крайнему югу местами -5,-10, днём от -4 до +2, местами -9,-14 градусов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом ноябре в республике установилась довольно тёплая погода. Тёплая осень не давала впасть в спячку медведям, они питались обильным урожаем шишек и бродили вдоль побережья Байкала.
прогноз погоды
 
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