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В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей

В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Деньги рассеянный неизвестный забыл в банкомате

В Улан-Удэ разыскивают человека, оставившего в банкомате 35 тысяч рублей. Необычное объявление опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram.

- Сегодня по адресу Сахьяновой, 9 в банкомате Россельхозбанк были забыты деньги. Мы позвонили на горячую линию, там направили в банк. Съездили в банк на Смолина, оформили акт передачи денег. Будут искать владельца, - говорится в сообщении.

Также через соцсеть неравнодушный автор поста обратился к владельцу с просьбой, если он вдруг увидит это сообщение, зайти в банк.

В комментариях люди восхищаются порядочностью и честностью людей, нашедших деньги: «Мир не без добрых людей! Молодцы! Богатым ты точно не станешь с этих денег!», «Вы большие молодцы. Добрым людям, добром вернётся», «Молодцы. Тем более, что, отследив по камерам, можно установить личности тех, кто присвоил чужие деньги. Зачем ещё и такие проблемы уголовного характера», «Красавчики».

Однако тут нашлись и якобы владельцы денег, шуточные комментарии на эту тему также появились под постом: «Заглянул сегодня в кошелёк и мне на миг показалось, что это я», «Это я, но доказать не смогу)))», «Не я».

За 20 минут «лайк» поставили почти 300 пользователей Сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Иркутской области мужчина присвоил забытые в банковской ячейке полмиллиона рублей.


деньги банкомат
 
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