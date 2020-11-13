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13 ноября

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В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём около нуля градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-12 м/с. Температура ночью 8-13, местами 18-23, по Прибайкалью до -2-7, днём от -2 до +3, по юго-западу и крайнему югу +8, по северу -5-10 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -10-12, днём около 0.
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