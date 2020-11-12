Полицейский из Улан-Удэ разгадал загадку ужасных стонов

Общество, Фото: предоставлено МВД по Бурятии

Стоны доносились ночью из подвала



В преддверие Дня участковых уполномоченных полиции, который в России отмечается 17 ноября, в пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о майоре Арсалане Базарове, старшем участковом отдела полиции Железнодорожного района.



Арсалан Базаров в органах внутренних дел служит уже 16 лет. Родился он в семье учителей в селе Кижинга, вначале планировал идти по стопам родителей, как и младший брат. Арсалан окончил педагогический вуз – физико-технический факультет БГУ. Однако жизнь привела его в милицию.



Начинал службы в отдельном батальоне патрульно-постовой службы. А спустя почти семь лет, в 2011 году, он уже в должности участкового полиции обходил свой административный участок в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ. К слову, полицейский до сих пор работает на этой территории, поменялся лишь участок. Сегодня под его опекой около 4,5 тысяч горожан.



Арсалану приходится часто выезжать на семейные скандалы, сопровождающиеся побоями, угрозой убийством, а то и реальным причинением вреда здоровью; раскрывать кражи; поддерживать порядок во время проведения массовых праздников. А иногда просто разрешать соседские конфликты.



Буквально два месяца назад он по горячим следам задержал угонщика на улице Коллективная: увидел, как за проезжающей неподалеку машиной бежит пара. Остановился и понял, что бегущие – владельцы транспорта, который был припаркован около многоквартирного дома. Погоня за угонщиком длилась недолго: нетрезвый водитель заметил служебный автомобиль и свернул в кусты. К счастью, он не пострадал, а вот уголовной ответственности избежать ему не удалось.



Сейчас он с улыбкой вспоминает про испытания, с которыми столкнулся в начале своей участковой карьеры:



- Был случай, когда граждане пожаловались на душераздирающие стоны из подвала многоквартирного дома на улице Пушкина. Стояла осень, ночью разыгралась страшная непогода. Было жутковато, и заходить в подвал никто не решался. Ну а я… Набрался смелости и с фонариком «нырнул» в темноту. Обследовал всё – ни следа. Не успел выйти, снова стон. Я снова в подвал. Помню ещё, подумал: на потолки-то я не посмотрел, вдруг там кто висит... Но ничего не нашёл.



Только потом, обходя лестничные пролеты, увидел открытый мусоропровод.



- Оказалось, что система как-то связана с подвалом. И когда ветер усиливался, из отверстия в трубе сквозняком выдувало эти самые «стоны». Стоило нам с работниками ЖЭУ закрыть отдушины в подвале, завывания тут же прекратились, - рассказал полицейский.



Другой курьезный случай произошёл при задержании с поличным вора.



- Это тоже случилось в начале моей службы в подразделении участковых. Я решил зайти в продуктовый магазин в своём микрорайоне по пути на работу. На входе прямо на меня выскочил юнец лет 18-ти пакетами в руках. За ним – продавец с криками «стой». Парень до того растерялся, увидев человека в форме, что даже среагировать не успел. Я же, сообразив, что к чему, задержал его, вызвал следственно-оперативную группу и передал коллегам.



За добросовестную службу и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Арсалан Базаров неоднократно поощрялся руководством МВД по Бурятии и управления МВД по Улан-Удэ. В прошлом году ему была вручена ведомственная медаль «За доблесть в службе».



В текущем году майор полиции уже рассмотрел более 1300 заявлений и обращений граждан, лично раскрыл 26 преступлений, из которых 15 – превентивной направленности. Выявил и задокументировал 82 административных правонарушения.



Арсалан Валерьевич женат, воспитывает троих сыновей, ведет домашнее хозяйство, а свободное время посвящает чтению книг, увлечению астрономией. Дома у Базаровых стоит телескоп, с которым он вместе с детьми иногда выезжает на природу.





