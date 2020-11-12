Дальнобойщик: «В Улан-Удэ хорошие водители, вежливые»

- Как тут всё плотненько то. Да, час пик, час пик. Сейчас светофор «откроется», поедем и мы, и правая полоса поедет. Будет плоховато поворачивать. У меня такое ощущение, что они мне не дадут… А нет, молодец мужик на «Калдине». Спасибо ему. Аварийкой моргнём, - комментировал происходящее водитель.







- Вот спасибо. Смотрите какой поток идёт, долго бы я тут проезжал. Хорошие водители в Улан-Удэ, вежливые. Спасибо им, что пропускают нас больших, - отметил дальнобойщик.







Автор YouTube-канала «Вольво на трассе138рус» выложил видео о вежливых водителях в Улан-Удэ. Андрей, так зовут автора, работает дальнобойщиком в иркутской компании. В конце октября он привёз груз в Улан-Удэ из соседнего региона.В центре столицы Бурятии он столкнулся с проблемой. Андрей заехал в город в час пик и при большом скоплении автомобилей боялся «зацепить» кого-нибудь на пересечении улиц Борсоева и Ербанова.Далее водитель увидел, как на проспекте 50-летия Октября в пробке «застряла» скорая помощь. Однако автомобилисты всячески пытались освободить дорогу.- Пропускают тут все. Молодцы местные водители, - добавил Андрей.Затем дальнобойщик не мог проехать под мостом на улице Трактовая, поскольку там фура не проезжала из-за встречного потока. Однако и здесь водители проявили солидарность.По работе Андрей уже не первый раз оказывается в Улан-Удэ и знает название некоторых памятников. Он обещал выучить остальные достопримечательности в следующих поездках. Не исключено, что они видео он также выложит в Сети.