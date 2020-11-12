Председатель комитета по транспорту Ткачёв просит отложить внедрение льготных проездных
В Улан-Удэ так и не названа дата введения льготных проездных на автобусы. Между тем, внедрить их планировали в связи с повышением тарифов на проезд. Цена в маршрутках выросла с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18-ти - ещё в конце сентября.
Однако, как выяснилось, председатель городского комитета по транспорту Юрий Ткачёв против введения льготных проездных прямо сейчас. Ткачёв считает, что сложности во внедрении льгот могут возникнуть из-за ограничительных мер. Пассажиропоток резко сократился, а гражданам льготной категории продлили режим изоляции, цитирует Ткачёва пресс-служба горсовета депутатов.
В общем, Ткачёв пришёл к выводу, что сейчас внедрение льготных проездных не нужно. На разработку проекта он попросил ещё 1,5 месяца.
Заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов согласился с тем, что показатели перевозок пассажиров резко сократились. Но, по его мнению, необходимо как можно скорее ввести льготы, а именно, сделать каждую третью поездку на трамвае бесплатной. Он поинтересовался, почему разработка проекта требует так много времени?
– Прошло два месяца с роста тарифов на общественный транспорт. Ещё тогда был поставлен вопрос о внедрении льготных проездных. Я думаю, что никаких отговорок и откладываний введения льгот быть не должно. С 1-го декабря надо начинать работать по льготам. Народ ведь ждёт, – согласился председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
В итоге, как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты предложили ввести льготные проездные хотя бы на уровне эксперимента. За месяц можно сделать выводы о том, какие льготы будут пользоваться большей популярностью у населения и насколько поднимется уровень потока пассажиров.
В Улан-Удэ зависло введение льготных проездных
Общество, Фото:
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