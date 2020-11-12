В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной

Общество, Фото: архив минЖКХ Забайкальского края

Также её усилили дополнительными специалистами



В Забайкальском крае горячую линию регионального минздрава 8 (3022) 21-03-03 усилили специалистами, а часть звонков теперь смогут переводить в клинический медицинский центр Читы.



- Мы усилили горячую линию минздрава: организовали дополнительные рабочие места, решили оргвопросы с оператором связи. Сейчас звонки от жителей края принимает две смены по 15 человек. По два человека работают ночью. Важный момент, что на горячую линию поступает много непрофильных вопросов: например, таких, которые нужно задавать специалистам поликлиники. Поэтому для удобства была сделана переадресация на клинический медицинский центр (КМЦ). Специалист министерства здравоохранения в любом случае выслушает вопрос и примет решение: переадресовывать вопрос на КМЦ или проработать самостоятельно, - прокомментировал замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгений Самойлов.



Напомним, что сейчас в региональном министерстве здравоохранения работают два номера телефона: 8-800-350-4803 – бесплатный для абонентов всех операторов связи, и бесплатный для всех, кто звонит со стационарного телефона: 8 (3022) 21-03-03.



На сайте минздрава (http://www.chitazdrav.ru/) запущена опция «Обратная связь» для тех, кто не смог дозвониться до специалистов горячей линии. Пользователь, открыв вкладку, заполняет предложенную форму, где, в том числе, указывает причину обращения. Позже человеку предоставят ответ или свяжутся с ним.



Кроме того, чтобы получить помощь, можно обратиться на горячую линию краевого медицинского центра: 8(3022) 71- 01- 66, 8(3022) 71- 07- 01; детского клинического медицинского центра: 8(3022) 21-79-03, 8(3022) 71-17-18. Об этом сообщает пресс-служба минЖКХ Забайкальского края.

