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В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной

В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной
Общество,  Фото:архив минЖКХ Забайкальского края
Также её усилили дополнительными специалистами

В Забайкальском крае горячую линию регионального минздрава 8 (3022) 21-03-03 усилили специалистами, а часть звонков теперь смогут переводить в клинический медицинский центр Читы.

- Мы усилили горячую линию минздрава: организовали дополнительные рабочие места, решили оргвопросы с оператором связи. Сейчас звонки от жителей края принимает две смены по 15 человек. По два человека работают ночью. Важный момент, что на горячую линию поступает много непрофильных вопросов: например, таких, которые нужно задавать специалистам поликлиники. Поэтому для удобства была сделана переадресация на клинический медицинский центр (КМЦ). Специалист министерства здравоохранения в любом случае выслушает вопрос и примет решение: переадресовывать вопрос на КМЦ или проработать самостоятельно, - прокомментировал замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгений Самойлов.

Напомним, что сейчас в региональном министерстве здравоохранения работают два номера телефона: 8-800-350-4803 – бесплатный для абонентов всех операторов связи, и бесплатный для всех, кто звонит со стационарного телефона: 8 (3022) 21-03-03.

На сайте минздрава (http://www.chitazdrav.ru/) запущена опция «Обратная связь» для тех, кто не смог дозвониться до специалистов горячей линии. Пользователь, открыв вкладку, заполняет предложенную форму, где, в том числе, указывает причину обращения. Позже человеку предоставят ответ или свяжутся с ним.

Кроме того, чтобы получить помощь, можно обратиться на горячую линию краевого медицинского центра: 8(3022) 71- 01- 66, 8(3022) 71- 07- 01; детского клинического медицинского центра: 8(3022) 21-79-03, 8(3022) 71-17-18. Об этом сообщает пресс-служба минЖКХ Забайкальского края.
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