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Ориентировщица из Забайкалья выиграла медаль первенства России

Ориентировщица из Забайкалья выиграла медаль первенства России
Общество,  Фото:федерация спортивного ориентирования Забайкальского края
Бронзовую награду она получила в дисциплине кросс-лонг-общий старт

В городе Севастополь с 7 по 12 ноября 2020 года прошли кубок и первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов со всей страны. В первенстве участвовали юноши и девушки от 17 до 20 лет.

- В дисциплине кросс-лонг-общий старт первенства России в упорной борьбе с сильнейшими соперницами в своей группе спортсменка регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края Диана Дутова завоевала бронзовую медаль, - рассказали в федерации спортивного ориентирования Забайкальского края.

В федерации также добавили, Анастасия Сергеева заняла пятое место, Даниил Логутенко - шестое, а также Сергей Радионов занял 22 место первенства России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

По информации паблика «Ориентировщики Бурятии», в соревнованиях в Крыму впервые приняла участие сборная команда Бурятии. В последний день соревнований, 11 ноября, в дисциплине кросс-лонг-общий старт Дмитрий Патрин стал пятым.
спортивное ориентирование первенство России Забайкальский край спорт Бурятия
 
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